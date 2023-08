Brexit, riapre lo sportello Entro l’8 settembre le domande per gli aiuti di Roberto Lenzi









L’agenzia per la Coesione Territoriale ha dato il via alla seconda finestra per la presentazione delle domande di accesso ai fondi della Riserva di Adeguamento alla Brexit (BAR), domande a sportello fino all’8 settembre 2023. Le imprese che hanno avuto significativi impatti negativi causati dalla Brexit possono accedere a contributi a fondo perduto a copertura del 100% delle spese ammissibili. La misura agevolativa riguarda tutto il territorio nazionale, con una dotazione complessiva di 112 milioni...