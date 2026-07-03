22 luglio
Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento
Versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento.
Sono tenuti all'adempimento i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972.
Per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972 scade oggi il termine ultimo per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al III periodo contabile (maggio-giugno).
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.
Codice tributo: 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).
Rateale
L del 23-12-2005, n. 266 - Articolo 1.195
Min. Economia e Finanze, DM del 04-07-2007 - Articolo 1
Sanzioni amministrative:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.