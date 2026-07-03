22 luglio

Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento.

Sono tenuti all'adempimento i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972.

Per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972 scade oggi il termine ultimo per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al III periodo contabile (maggio-giugno).

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Codice tributo: 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

Rateale

Sanzioni amministrative:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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