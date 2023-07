Canone unico sulla pubblicità: i supporti restano fuori dal calcolo di Daniele Gro e Gabriele Sepio

Canone unico patrimoniale (Cup): arrivano i chiarimenti del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia per la diffusione di messaggi pubblicitari. Con la risoluzione 3/DF/2023, il dipartimento risponde ad alcuni quesiti legati alla corresponsione del canone, istituito con la legge di Bilancio 2020 e che sostituisce alcuni tributi locali come, ad esempio, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativo canone (Tosap e Cosap), nonché quella per l’installazione di mezzi ...