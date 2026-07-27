20 agosto
Capital gain regime del risparmio amministrato, versamento imposta sostitutiva
Versamento dell'imposta sostitutiva.
Sono tenuti all'adempimento gli intermediari autorizzati (Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari professionali)
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate e percepite dal contribuente entro il secondo mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 1102 - imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.
Mensile
Agenzia Entrate, RIS del 04-10-2001, n. 150/E
Agenzia Entrate, RIS del 03-11-2003, n. 205/E
Agenzia Entrate, CIR del 18-01-2006, n. 4/E
Agenzia Entrate, RIS del 17-01-2006, n. 11/E
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 5
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 6
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Min. Finanze, CIR del 26-10-1999, n. 207/E
Min. Finanze, RIS del 09-05-2000, n. 57/E, prot n. 155872
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.