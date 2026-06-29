16 luglio
Capital gain regime del risparmio gestito, versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato
Versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato.
Sono tenuti all'adempimento gli intermediari autorizzati (Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari professionali).
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in caso di revoca del mandato nel corso del secondo mese precedente.
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.
Codice tributo: 1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.
Mensile
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 5
DLgs del 21-11-1997, n. 461 - Articolo 7
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Min. Finanze, CIR del 26-10-1999, n. 207/E
Min. Finanze, RIS del 09-05-2000, n. 57/E, prot n. 155872
Min. Finanze, CIR del 24-11-2000, n. 213/E
Agenzia Entrate, RIS del 04-10-2001, n. 150/E
Agenzia Entrate, RIS del 03-11-2003, n. 205/E
Agenzia Entrate, CIR del 18-01-2006, n. 4/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.