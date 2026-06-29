16 luglio

Capital gain regime del risparmio gestito, versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato

Versamento imposta sostitutiva in caso di revoca del mandato.

Sono tenuti all'adempimento gli intermediari autorizzati (Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari professionali).

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione in caso di revoca del mandato nel corso del secondo mese precedente.

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.

Codice tributo: 1103 - imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ