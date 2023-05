Cartelle, fino al 30 giugno anche le integrazioni delle domande di rottamazione quater di Giovanni Parente

Come fare per Rottamazione quater con nuovo calendario: domande entro il 30 giugno - di Laura Ambrosi

Nel decreto omnibus approvato in Cdm il nuovo calendario della sanatoria già anticipato dal Mef. La dematerializzazione di 8, 5 e 2 per mille rinviata alle dichiarazioni 2024

Proroga delle domande di rottamazione quater al 30 giugno (come già anticipato dal ministero dell’Economia), con la possibilità di presentare integrazioni entro tale data anche le istanze telematiche già inviate. Più tempo per l’elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Rinviata alle dichiarazioni 2024 la dematerializzazione delle schede per le scelte di 8, 5 e 2 per mille. Sono le misure del pacchetto fiscale inserito nel decreto omnibus approvato dal Consiglio dei ministri...