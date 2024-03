Bonus casa: annullabili le cessioni dei crediti già accettate

Diventa possibile, per le cessioni dei bonus fiscali successive alla prima, rifiutare il trasferimento di un credito già erroneamente accettato in piattaforma, sottoscrivendo assieme al cedente l’apposito format messo a disposizione dall’agenzia delle entrate. È la novità contenuta nella circolare 6/E/2024 diffusa ieri, che contiene in allegato il modello di richiesta di rifiuto con le relative istruzioni.

Nel 2022 l’Agenzia, con la Circolare n. 33/E, aveva fornito istruzioni su come intervenire nelle...