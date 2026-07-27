20 agosto

Casagit, versamento dei contributi dovuti per i giornalisti

Versamento dei contributi dovuti per i giornalisti.

Sono tenuti all'adempimento le aziende che abbiano alle loro dipendenze giornalisti.

Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti) i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al periodo di paga scaduto nel mese precedente.

Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via telematica della denuncia contributiva tramite l'applicativo DAMS.

I contributi devono essere versati mediante bonifico bancario IBAN IT06F0200805365000400802826 (Unicredit S.p.a.) intestato a Casagit, Via Marocco, 61 - 00144 Roma.

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