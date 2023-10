Case green, lo sconto per gli acquisti salta dopo un solo anno di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Un solo giro di giostra per il bonus case green. Lo sconto dedicato agli acquisti di immobili in classe energetica A o B, dopo essere stato introdotto dalla legge di Bilancio dello scorso anno, non risulta tra quelli confermati per il 2024. Al momento, quindi, è tra le agevolazioni tagliate dalla manovra.

La misura, fortemente voluta dalle imprese di costruzioni, prevede una detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B, ceduti da organismi...