30 luglio
Cedolare secca affitti, versamenti con lo 0,40% in più
Versamento, con lo 0,40% in più, della cedolare secca affitti.
Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fisiche) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca. I contratti devono avere unicamente finalità abitative.
Versamento, con lo 0,40% in più, della cedolare secca sugli affitti.
L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.
Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.
L'art. 1, co. 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca, ma solo a decorrere dal 2021.
Versamento mediante modello F24.
Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, Dlgs 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA;
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, Dlgs 23/2011 - SALDO.
Annuale
Agenzia Entrate, CIR del 01-06-2011, n. 26/E
Agenzia Entrate, RIS del 25-05-2011, n. 59/E
DLgs del 14-03-2011, n. 23 - Articolo 3
Agenzia Entrate, CIR del 04-06-2012, n. 20/E