Cedolare secca affitti, versamento

Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef. E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

L'articolo 1, comma 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), a decorrere dal 2021.

Il versamento va effettuato mediante modello F24.

Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - acconto prima rata; 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - saldo.