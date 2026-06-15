30 giugno
Cedolare secca affitti, versamento
Versamento cedolare secca affitti.
Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fische) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca. I contratti devono avere unicamente finalità abitative.
Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata nella misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef. E' possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.
L'articolo 1, comma 1127, legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), a decorrere dal 2021.
Il versamento va effettuato mediante modello F24.
Codici tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - acconto prima rata; 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Articolo 3, Dlgs 23/2011 - saldo.
Annuale
Agenzia Entrate, CIR del 01-06-2011, n. 26/E
Agenzia Entrate, RIS del 25-05-2011, n. 59/E
DLgs del 14-03-2011, n. 23 - Articolo 3
Agenzia Entrate, PRV del 07-04-2011 - Articolo