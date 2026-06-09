La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9008 depositata il 10 aprile 2026, in relazione alla cessione di un magazzino di pneumatici, sebbene formalmente realizzata con atto separato, l’ha ricondotta alla contestuale cessione di ramo d’azienda intercorsa tra le medesime parti, con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell’Iva e assoggettamento a imposta di registro in misura proporzionale.
La cessione d’azienda e l’imposizione indiretta
La cessione di azienda, intesa come il trasferimento a titolo oneroso di un complesso organizzato...