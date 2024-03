Cgue: illegittimo vietare la compensazione del credito Iva per soglie di reddito

La Corte Ue, sentenza nella causa C-341/22, boccia la normativa fiscale italiana nella parte in cui vieta alle società non operative la compensazione del credito Iva. Per i giudici di Lussemburgo la deduzione può essere negata solo in caso di frode o di abuso ma non perché l’azienda non ha raggiunto una determinata soglia di reddito, in quanto tale previsione è estranea alla direttiva Ue.

Il rinvio pregiudiziale - La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare la Direttiva...