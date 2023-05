Cilas e stato legittimo, il Comune mantiene la vigilanza sugli abusi di Giuseppe Latour

Tar Veneto: l’eliminazione dello stato legittimo ha la sola funzione di semplificare le procedure









L’assenza di attestazione dello stato legittimo degli immobili, tipica della Comunicazione di inizio lavori asseverata del superbonus, non ha effetti sui poteri di controllo dei Comuni in materia di abusi edilizi. È il principio illustrato dal Tar Veneto (ordinanza n. 209/2023) in una recente ordinanza cautelare.

La vicenda riguarda l’amministrazione di Sommacampagna, in provincia di Verona. E parte da due note con le quali, alla fine del 2022, il responsabile del Servizio edilizia privata del Comune...