Cinque per mille 2025: sforato il tetto di spesa. A certificarlo è il Governo che, nella risposta all’ interrogazione in commissione Bilancio alla Camera presentata da Silvia Roggiani, (Pd), quantifica in 633,3 milioni il valore delle scelte dei contribuenti. Un dato, che vede superare di oltre 23 milioni di euro il plafond fissato dalla legge di Bilancio 2026 in 610 milioni e che conferma quanto già emergeva dagli elenchi pubblicati dall’agenzia delle Entrate sul riparto 2025. Le firme sono state...

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