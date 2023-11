Cococo sportivi, adempimenti entro il 30 novembre di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Approvato in Senato il rinvio al 30 novembre per gli adempimenti e i versamenti relativi ai compensi per i collaboratori sportivi.

L’emendamento, che passa ora al vaglio della Camera, arriva in sede di conversione in legge del decreto relativo alle proroghe dei termini normativi e versamenti fiscali (Dl 132/2023).

A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore del decreto di riforma dello sport si torna a parlare, dunque, di nuovi correttivi. La proposta di restyling arriva sul tema caldo degli adempimenti...