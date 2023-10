Collaboratori sportivi, sotto i 5mila euro annui esenzione Irpef, Inps e Inail di Andrea Mancino, Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Lavoro sportivo, la fiscalità non è l’unica leva nella scelta tra partita Iva o collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Con il Dlgs 36/21, in vigore dal 1° luglio scorso, e le ultime modifiche inserite in sede di correttivi, debuttano le nuove regole sul lavoro sportivo e con sé tutte le valutazioni rimesse a enti e operatori del settore su trattamento giuridico, fiscale e previdenziale. Non si tratta solo di aggiornare la modulistica finora adottata, ma anche di ripensare ai singoli...