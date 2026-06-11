Mentre con provvedimento del 12 dicembre 2025 sono state approvate le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione telematica delle informazioni relative ai corrispettivi delle ricariche dei veicoli elettrici, con il comunicato stampa del 3 giugno 2026, l’agenzia delle Entrate ha reso noto che è divenuto operativo il servizio di censimento dei “server energia” e ha comunicato il calendario per l’avvio delle trasmissioni.

La normativa

A chi si rivolge Tutte le imprese

Il decreto legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 ha inserito...