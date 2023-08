Combustibili rinnovabili nel trasporto marittimo, il nuovo regolamento Ue al traguardo di Giorgio Emanuele Degani

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea, vista la proposta della Commissione, hanno adottato il nuovo Regolamento in tema di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo; tale provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore decorsi i successivi 20 giorni.

Le misure hanno una rilevanza fondamentale. Ed infatti, il settore marittimo è strategico per l’economia dell’Unione, in quanto vi è una forte concorrenza tra gli...