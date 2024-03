Comunicazione alle Entrate per gli sconti da liberalità

Erogazioni liberali: c’è tempo fino al 4 aprile prossimo per l’invio dei dati per la precompilata 2024. Si tratta di una scadenza legata alla comunicazione delle liberalità effettuate da persone fisiche tramite mezzi tracciabili che consentono di fruire di agevolazioni fiscali in forma di deduzione o detrazione (Dm 1° marzo 2024). È il caso dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Cts) che riconosce, per chi dona in favore degli enti del Terzo settore (Ets), una detrazione Irpef pari al 30% ...

