30 giugno
Comunicazione periodica intermediari finanziari
Termine ultimo per la comunicazione periodica intermediari finanziari.
Sono tenuti all'adempimento gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e imprese di assicurazione.
Per gli operatori finanziari indicati all'articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 e imprese di assicurazione, scade oggi il termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
I soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fiscon-line) o un intermediario abilitato.
Mensile
DPR del 29-09-1973, n. 605 - Articolo 7
Agenzia Entrate, PRV del 19-01-2007 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 29-02-2008 - Articolo