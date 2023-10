Con la delocalizzazione entro dieci anni dagli aiuti scattano le maxisanzioni di Luca Gaiani









Rischio sanzioni per dieci anni per le grandi imprese che delocalizzano l’attività economica per la quale hanno ricevuto aiuti di Stato su investimenti effettuati. Lo prevede l’articolo 8 del Dl 104/2023, definitivamente convertito in legge dalla Camera, che raddoppia, per le imprese che superano le soglie dimensionali delle Pmi, il periodo di sorveglianza previsto dal Dl 87/2018. La norma non tocca il recapture dei crediti di imposta su investimenti.

Maxipenalità

Diventa legge il raddoppio del periodo di sorveglianza...