Consulenti responsabili su quattro livelli differenti di Sergio Pellegrino e Lucia Recchioni









Sono numerose le fattispecie nell’ambito delle quali possono sorgere questioni di responsabilità in capo al professionista, essendo tra l’altro necessario distinguere tra responsabilità amministrativa, civile, penale e deontologica.

Ognuna di queste forme di responsabilità, infatti, è caratterizzata da principi propri, ragion per cui, se in determinati casi non sussistono problematiche di responsabilità amministrativa, potrebbero comunque sorgere, ad esempio, rischi di richieste di risarcimento danni...