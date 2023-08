Contabilità, aggiornamento 3 ore al mese









Un altro percorso continuativo del Sole 24 Ore in Area Fisco è Master Contabilità e Fisco, il prodotto formativo pensato per quei professionisti, dipendenti e collaboratori che, sia negli studi che nelle aziende, si occupano in particolare della gestione degli adempimenti contabili e fiscali.

Il percorso prevede due incontri al mese di 3 ore, che coniugano l’indispensabile aggiornamento sulle novità normative e di prassi con l’approfondimento pratico dei principali adempimenti di periodo e delle tematiche...