30 giugno
Contratti di locazione, registrazione e versamento dell'imposta di registro
Registrazione e versamento dell'imposta di registro.
Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all'articolo 3, Dlgs 23/2011.
Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° giugno o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° giugno.
N.B.: è stato approvato il Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.
Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.
L'articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.
Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L'Amministrazione finanziaria precisa che il modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Agenzia Entrate, PRV del 10-03-2025, n. 114787 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 19-03-2019, n. 64442 - Articolo
Agenzia Entrate, RIS del 04-01-2008, n. 2/E
Agenzia Entrate, RIS del 27-11-2006, n. 134/E
Agenzia Entrate, RIS del 07-04-2005, n. 44/E
Agenzia Entrate, RIS del 07-10-2002, n. 320/E
Agenzia Entrate, RIS del 06-06-2002, n. 175/E
Agenzia Entrate, RIS del 20-02-2002, n. 52/E
Agenzia Entrate, CIR del 16-11-2006, n. 33/E
Agenzia Entrate, CIR del 07-01-2002, n. 3/E
Agenzia Entrate, CIR del 01-06-2011, n. 26/E
DPR del 26-04-1986, n. 131 - Articolo 5
DPR del 26-04-1986, n. 131 - Articolo 17
Agenzia Entrate, PRV del 04-03-2011 - Articolo
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 25% dell'importo non versato.