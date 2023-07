Appalti pubblici, esenti bollo i contratti sotto i 40mila euro solo per l’aggiudicatario di Marco Magrini e Benedetto Santacroce









L’imposta di bollo dei contratti pubblici per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, trova l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate che conferma l’esenzione per i contratti sotto i 40mila euro ma solo per l’aggiudicatario. Questa è solo una delle indicazioni della circolare 22/E/2023 in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo introdotte dall’articolo 18, comma 10 e dall’allegato I.4 del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). L’imposta forfettaria...