Contribuente ricoverato, il giudice ammette i documenti nel processo di Giorgio Emanuele Degani

Cgt secondo grado Piemonte, sentenza 54/2/2023 Corte di Giustizia Tributaria









La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, con sentenza 54/2/2023 del 16 febbraio 2023 (residente Ausiello, relatore Rinaldi) ha deciso che la preclusione documentale di cui all’articolo 32, comma 4, Dpr n. 600/1973 – secondo cui le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non prodotti in risposta alle richieste dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente né in sede amministrativa né in fase di contenzioso – non opera se il contribuente...