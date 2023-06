Contribuenti Isa, in dubbio i programmi per lo 0,40% di Giovanni Parente

Effetto boomerang per la proroga dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% ragguagliata per giorno. La maggiorazione calcolata giorno per giorno dal 21 luglio al 31 luglio per i soggetti Isa e forfettari rende impossibile predisporre in anticipo gli F24 per i clienti, perché l’importo dovuto per la maggiorazione cambia a seconda di quando si va alla cassa. A lanciare l’allarme è AssoSoftware dopo la modifica inserita nel Dl 51/2023.

Come spiega il direttore generale...