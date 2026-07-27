Contributi Inps artigiani e commercianti

Termine per eseguire il versamento dei contributi fissi artigiani e commercianti in riferimento a quanto dovuto sul secondo trimestre 2026.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24.

Con la Circolare Inps 9 febbraio 2026, n. 14 sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti per il 2026. Nello specifico:

- le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dall’anno 2025 sono tutte pari alla misura del 24%;

- le aliquote contributive per Titolari e coadiuvanti/coadiutori sono pari al 24% (per gli artigiani) e del 24,48% (per i commercianti);

- il reddito minimale, per il 2026, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.808 euro. Il contributo calcolato sul reddito minimale per Titolari e coadiuvanti/coadiutori è suddiviso:

a) artigiani: 4.521,36 euro (4.513,92 euro a titolo di IVS e 7,44 euro per contributo maternità);

b) commercianti: 4.611,64 euro (4.604,20 euro a titolo di IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale e 7,44 euro per contributo maternità)

Per l’anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:

1) 93.707 euro per i soggetti iscritti alla Gestione IVS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data;

2) 122.295 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva.

Resta ferma la riduzione (facoltativa) del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

La circolare Inps 27 maggio 2026, n. 62 ha fornito le istruzioni per la compilazione del Quadro RR, modello Redditi PF 2026.