Contributo a fondo perduto per i settori editoriale e radio-televisivo

Le imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa, che hanno effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative e intendono accedere al contributo a fondo perduto per il 2025, devono presentare la domanda entro oggi. La domanda va presentata dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente in via telematica, con apposita procedura sul Portale «impresainungiorno», tramite Spid, Cns o Cie. La domanda va firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente con firma CAdES.

Gli operatori del settore dell’editoria radiofonica e televisiva, che hanno effettuato investimenti nel campo della digitalizzazione editoriale e in tecnologie innovative e intendono accedere al contributo per il 2025, devono presentare istanza in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'Editoria attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante Portale sul sito del Mise, entro oggi.

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70%, delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti effettuati nel 2025 e dichiarati in domanda.

Il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario e dichiarato nella domanda di accesso.

Con il Decreto Capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 20 maggio 2026 sono stati definite le modalità per la fruizione dei contributi, ex articoli 2 e 3, Dpcm 17 settembre 2025, spettanti a fronte di investimenti in tecnologie innovative, effettuati, rispettivamente, dalle imprese editrici e agenzie di stampa e dalle emittenti del settore radio-televisivo.