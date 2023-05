Contro il caro energia arriva il contributo per il Terzo settore di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio









Incentivi contro il caro energia: pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto che fissa per gli enti del Terzo settore criteri e modalità per richiedere il contributo (Dpcm dell'8 febbraio 2023).

Con il Decreto aiuti ter (Dl 144/2022), per contrastare l'aumento dei costi energetici, il Governo aveva investito nel Terzo settore prevedendo lo stanziamento...