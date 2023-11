Conversione di altri titoli: nelle quote per il 2023 sono previsti 4.150 posti

Il click day è il 4 dicembre. La procedura non è più necessaria per gli studenti









Al click day del 4 dicembre possono essere presentate anche le domande di conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo di permessi rilasciati ad altro titolo.

Conversione da stagionali

Innanzitutto sono previsti, per il 2023, 4mila posti per la conversione di permessi per lavoro stagionale in permessi per lavoro subordinato non stagionale. In questo caso la conversione è possibile solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale.

Con riferimento al settore agricolo, nel quale...