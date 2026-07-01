In Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 30 aprile 2026, così detto “Decreto carburanti-ter”, legge n. 113 del 25 giugno 2026 entrata in vigore 27 giugno 2026 che, tra le altre, apporta modifiche alla Rottamazione-quinquies riferita ai carichi degli enti locali.
Credito d’imposta a favore dell’autotrasporto
In Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 30 aprile 2026, così detto “Decreto...