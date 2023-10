Coop, deducibilità Irap dei ristorni contabilizzati come destinazione utili di Giorgio Gavelli

Link utili Entrate, risposta a consulenza giuridica 956-37/2022 Altri provvedimenti









Le cooperative che contabilizzano i ristorni ai soci come destinazione dell’utile di esercizio e non come componente negativa a conto economico possono dedurre ai fini Irap il relativo importo. Risposta, per nulla scontata, delle Entrate a una consulenza giuridica richiesta dall’Alleanza delle cooperative (prot. 956-37/2022). A giugno 2022 l’Oic ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti ad alcuni principi nazionali il più significativo dei quali, l’Oic 28, prevede che i ristorni siano...