Cooperative compliance, il Tcf non prevede le snelle comunicazioni di rischio

Per le imprese di minori dimensioni che non possono accedere al regime di adempimento collaborativo, è troppo limitativo che i rischi di natura fiscale vengano comunicati solo tramite interpello. Così i vantaggi sotto il profilo sanzionatorio risultano davvero circoscritti.

Lo schema di Dlgs sull’adempimento collaborativo prevede che i contribuenti senza i requisiti per aderire al regime potranno optare per l’adozione del Tcf (Tax control framework). In questo modo, le sanzioni verranno ridotte a ...