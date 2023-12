Costo del ravvedimento meno salato nel 2024

Dal 1° gennaio 2024 la misura degli interessi legali del 5 per cento in ragione d’anno, applicabile fino al 31 dicembre 2023, si riduce alla metà. Sarà infatti del 2,5% la misura degli interessi applicabile dal 2024 . In quattro anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicata nel 2021, al tasso dell’1,25% applicato fino al 31 dicembre 2022, alla misura del 5 per cento applicata dal 1° gennaio 2023, per arrivare alla nuova misura del 2,5% applicabile dal 1° gennaio 2024. ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi