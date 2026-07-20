Sul tema del concordato preventivo (CPB) e anche della determinazione del reddito dei soci di una SAS in caso di recesso di alcuni di loro, con la risposta a interpello n. 138 dell’8 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate torna sulla disciplina del CPB per chiarire, a favore di una società in accomandita semplice che vi ha aderito per il biennio 2024-2025, se la messa in liquidazione della società ne comporti la cessazione automatica e come debba essere trattato fiscalmente il periodo compreso tra ...

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