Crediti ricerca e sviluppo, sanatoria in attesa dei modelli aggiornati di Pasquale Murgo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I modelli e il software al momento disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate per accedere alla procedura di sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S) non risultano aggiornati con i nuovi termini per effettuare il riversamento del credito indebitamente utilizzato.

L’articolo 5 del Dl 146/2021 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di riversare spontaneamente, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, i crediti di imposta R&S dei periodi 2015-2019, determinati ...