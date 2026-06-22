Con riferimento alle varie norme che prescrivono il blocco delle compensazioni, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 110 del 27 maggio 2026 ha chiarito come tali meccanismi di blocco trovino o non trovino applicazione con riferimento al caso di un professionista che intende acquistare e utilizzare in compensazione crediti da Superbonus per estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Le norme sul blocco delle compensazioni

A chi si rivolge Tutte le imprese Tutti i professionisti

La compensazione tributaria tramite...