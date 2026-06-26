Con il decreto del 22 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2026, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha dato attuazione alla disposizione che riconosce alle imprese esercenti l’attività di pesca un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione...

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