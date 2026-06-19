Con riferimento al credito d’imposta riconosciuto per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana, con il decreto 1657 del 10 giugno 2026 della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, è stata aperta la sessione per la presentazione delle richieste preventive di tale credito d’imposta per l’anno 2025, con finestra temporale dalle ore 10:00 del 19 giugno 2026 alle ore 23:59 del 20 agosto 2026.
La normativa di riferimento
L’articolo 15 della legge 220/2016 riconosce alle imprese di produzione...