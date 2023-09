Crisi d’impresa, la transazione fiscale diventa più difficile di Giulio Andreani









Una tegola sulle chance di risanamento delle imprese in crisi. Secondo una recente sentenza del Tribunale di Lucca, infatti, l’omologazione forzosa della transazione fiscale non è consentita nel concordato in continuità. La pronuncia, la prima su questo tema, è del 18 luglio scorso.

L’articolo 88, comma 2-bis, del Codice della crisi e dell’insolvenza, che disciplina il cram down fiscale (cioè la possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte...