Da concordato e accertamento almeno 900 milioni all’anno di Marco Mobili e Gianni Trovati









La riforma dell’accertamento e il debutto del nuovo concordato preventivo biennale scritte nel decreto attuativo della riforma fiscale che ha ottenuto il primo via libera in consiglio dei ministri puntano a portare nelle casse dello Stato almeno 900 milioni all’anno: sono cifre stimate per ora in via «prudenziale», e non inserite nei saldi di finanza pubblica in attesa della prova reale sul campo. Ma secondo i tecnici del dipartimento Finanze guidato dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, regista...