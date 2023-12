Da fatture e scontrini telematici tutti i dati per i modelli fai da te

I forfettari sono i candidati ideali per la precompilata estesa ai titolari di partita Iva. Per professionisti e imprese individuali in contabilità ordinaria o semplificata, invece, l’Agenzia non dispone dei dati necessari per la compilazione del modello.

Il nuovo regime previsto dal decreto Adempimenti, applicato in via sperimentale nel 2024 per i redditi 2003, consentirà inizialmente ai titolari di partita Iva di avere precompilati i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili...