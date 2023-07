Dai commercialisti un approfondimento sugli assetti organizzativi delle imprese

Dal 16 marzo 2019, in base al disposto dell’articolo 2086, comma 2 del Codice civile, l’imprenditore collettivo e quello societario sono obbligati a istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tale obbligo è stato esteso, dal 15 luglio 2022, anche all’imprenditore individuale ancorché, per quest'ultimo, si parli di misure idonee che probabilmente non sono nulla di diverso rispetto agli adeguati assetti nel rispetto del principio...