Dal 2024 fattura elettronica per il subagente assicurativo in regime forfettario di Giorgio Confente

La domanda Un subagente assicurativo in regime semplificato nel 2022 ha adottato il regime di esonero ex articolo 36 bis, Dpr 633/72, non emettendo fatture elettroniche come consentito per le operazioni esenti. Nel 2023 il soggetto è passato in regime forfettario. Si chiede se a partire dal 2024, restando in regime forfettario, il soggetto sia obbligato alla fatturazione elettronica. L. R. - Treviso

La risposta è affermativa. La dispensa dall’obbligo di fatturazione è prevista dall’articolo 36 bis del decreto Iva solo per coloro che effettuano operazioni esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10 del decreto Iva, tranne per le operazioni indicate ai numeri 11), 18) e 1). Quindi, dal 1° gennaio 2024, il subagente assicurativo, che ha aderito al regime forfettario, dovrà trasmettere le fatture elettroniche, in formato xml, tramite il sistema di interscambio. Infatti, il decreto legge numero 36 del...