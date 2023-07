Incentivate le assunzioni di Neet: un premio ai datori per 12 mesi di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone









A partire dal prossimo 31 luglio, sarà possibile presentare la domanda telematica per richiedere l’incentivo per l’assunzione dei Neet introdotto dal decreto legge 48/2023. Il modulo che l’Inps metterà a disposizione dell’utenza si chiamerà NEET23, come indicato nella circolare 68/2023 dell’istituto di previdenza.

Si tratta di un incentivo economico riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o meno) della durata di 12 mesi, pari al 60% dell’imponibile previdenziale del mese. Qualora...