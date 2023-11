Dal contratto alle visure gli elementi che attivano lo scudo del modello 231 di Marco Bargagli









Una società di capitali intende adottare il modello 231 per introdurre nell’organizzazione un efficace modello di governance societaria e, simmetricamente, prevenire le responsabilità penali tributarie nella particolare ipotesi in cui contabilizzi, inconsapevolmente, fatture per operazioni inesistenti. Quali sono, in tale contesto, gli elementi che comprovano la buona fede del contribuente?

1) La responsabilità dell’ente

Il Dlgs 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti qualora vengano commessi specifici...