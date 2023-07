Dal Mimit 32 milioni per i nuovi bandi marchi, disegni e brevetti di Roberto Lenzi









In arrivo 32 milioni da destinare a piccole e medie imprese per sostenere attività connesse a marchi, disegni e brevetti. Il Decreto direttoriale 16 giugno 2023 del ministero delle Imprese e del made in Italy ha stabilito la programmazione delle risorse disponibili per il 2023.

L’obiettivo delle tre misure, operative già da diversi anni, è quello di sostenere le imprese nella valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Il Mimit ha già anticipato che i bandi usciranno probabilmente tra la fine...