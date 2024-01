Decisiva la localizzazione del bene per la competenza delle Dogane

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35515/2023 del 19 dicembre 2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di accise e competenza territoriale. Il momento di immissione in consumo, punto in cui l’accisa diventa esigibile, è cruciale per determinare la competenza territoriale per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Dogane. Questa decisione giuridica rappresenta un chiarimento significativo per le imprese e le autorità fiscali, influenzando la gestione delle accise a livello...

